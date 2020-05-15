

Каладзе: Единственный человек, у которого есть возможность и мандат на помилование, это президент

15.05.2020 19:38





По заявлению мэра Тбилиси Кахи Каладзе, утверждение оппозиции о том, что освобождение конкретных задержанных было частью соглашения между правительством и оппозицией, не соответствует действительности, поскольку ни правительство, ни парламент не имеют рычагов для этого.



По словам Каладзе, единственный человек, у которого есть возможность и мандат на помилование, это президент.



«Конституционные изменения очень важны для нас. Партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» выражает полную готовность к тому, чтобы эти изменения произошли и изменения вошли в избирательную систему. Таким было соглашение на встречах 8 марта, которое было отражено в документе, пусть мы назовем его меморандумом, и, конечно, мы берем на себя ответственность и обязательство выполнять его. Но есть и другая сторона — оппозиция лжет, когда говорит, что было частью этого соглашения освобождение конкретных преступников, совершивших определенные преступления. Это не соответствует действительности, потому что ни правительство, ни парламент не могут иметь возможность или рычаги для освобождения этих конкретных людей из тюрьмы. Единственный человек, у которого есть такая возможность и мандат, это президент. Именно она должна принять решение в связи с этим. Конечно, оппозиция не хочет разрядить ситуацию, а, наоборот, она хочет сделать напрячь, так как они хорошо понимают, каков их рейтинг, и знают, что у них нет шансов на победу путем выборов», — заявил Каха Каладзе.



Как отметил мэр, ему неизвестно, какое решение примет президент в связи с этим, однако никому не должно быть позволено накалять ситуацию.



«Для нас самое главное — провести выборы на высоком уровне, где у всех политических партий будет возможность представить свои взгляды общественности без каких-либо проблем», — отметил Каладзе.





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