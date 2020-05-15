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Президент Грузии помиловала Окруашвили и Угулава
15.05.2020 20:18
Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала Ираклия Окруашвили и Гиги Угулава. Об этом она заявила несколько минут назад.
«Я приняла решение издать акт о помиловании Угулава и Окруашвили. Прежде, чем их помилование вступит в силу, я хотела бы обратиться к обществу, для которого сегодняшнее мое решение будет непростым для понимания и которое, возможно, даже не сможет меня простить
Я не милую по чужой просьбе, диктовке, угрозам, под стразом, по рекомендации или др., что я не раз доказала», - сказала Зурабишвили.
Напомним, что власти и оппозиция 8 марта подписали соглашение по конституционным поправкам. Соглашение предусматривало освобождение политзаключенных, однако власти впоследствии заявили, что никаких политзаключенных в стране нет и никого они освобождать не собираются. В связи с этим сделали заявления сенаторы США и европарламентарии, призвавшие власти Грузии к незамедлительному исполнению договоренностей и освобождению политзаключенных. Единственное должностное лицо, принимающее решение по помилованию, является президент.
Вчера из Европарламента прозвучали заявления о том, что Грузия может лишиться беспрецедентной финансовой помощи, выделенной стране Евросоюзом на борьбу с пандемией COVID-19, если власти не выполнят всех своих обязательств по достигнутому 8 марта меморандуму — отказа от использования судебной системы в политических целях и реформы избирательного законодательства.
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