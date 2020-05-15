

Помилованные президентом Гиги Угулава и Ираклий Окруашвили вышли из тюрьмы

15.05.2020 22:36





Один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава и бывший министр обороны Ираклий Окруашвили освобождены из тюрьмы. Как известно, президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня издала акт об их помиловании.



Для справки, 10 февраля 2020 года верховный суд признал Угулава виновным в растрате средств по т.н. делу фонда и приговорил его к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы.



Что касается Окруашвили, 14 апреля 2020 года Тбилисский городской суд признал его виновным по делу о событиях 20 июня и приговорил к 5 годам лишения свободы. По решению суда, Ираклий Окруашвили был оправдан в части о руководстве групповым насилием, но осужден за участие в групповом насилии.



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