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Андрюс Кубилюс: «Я могу только похвалить президента»
15.05.2020 22:41
Я могу только похвалить президента, надеюсь, что Грузия движется вперед, Грузия учится у нас и мы узнаем много нового о Грузии», — заявил Первому каналу бывший премьер-министр и член Европарламента Андрюс Кубилюс в связи с помилованием президентом Гиги Угулава и Ираклия Окруашвили.
Кубилюс отмечает, что на самом деле это была возможность решить вопросы, которые остались незавершенными после подписания соглашения от 8 марта.
«Я надеюсь, что это будет хороший урок для всех политических партий, что судебная власть не должна использоваться в политических целях», — заявил Кубилюс.
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