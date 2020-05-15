

Андрюс Кубилюс: «Я могу только похвалить президента»

15.05.2020 22:41





Я могу только похвалить президента, надеюсь, что Грузия движется вперед, Грузия учится у нас и мы узнаем много нового о Грузии», — заявил Первому каналу бывший премьер-министр и член Европарламента Андрюс Кубилюс в связи с помилованием президентом Гиги Угулава и Ираклия Окруашвили.



Кубилюс отмечает, что на самом деле это была возможность решить вопросы, которые остались незавершенными после подписания соглашения от 8 марта.



«Я надеюсь, что это будет хороший урок для всех политических партий, что судебная власть не должна использоваться в политических целях», — заявил Кубилюс.



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