

Угулава поблагодарил Иванишвили «за самоизоляцию»

15.05.2020 22:50





Я хотел бы поблагодарить господина Бидзину Иванишвили за то, что в условиях этой пандемии он дал мне возможность оставаться в самоизоляции и сохранить себя. Об этом один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава сказал журналистам, покинув тюрьму в Рустави.



Бывший мэр Тбилиси вышел на свободу после того, как президент Саломе Зурабишвили подписала акт о его помиловании. Вместе с ним на свободе оказался и экс-глава МВД и бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили.



«Единственное, что я могу сделать, это сказать Иванишвили на понятном ему языке: когда тебе говорят, что ты чайник, ты должен пустить пар из одного места. Весь мир сказал ему, что он чайник, поэтому он должен был действовать».



Угулава также выразил надежду, что вскоре будет освобожден еще один политзаключенный - Георгий Руруа. По его словам, если этого не произойдет, соглашение между властями и оппозицией не будет считаться выполненным и оппозиция не станет принимать участия в голосовании по конституционных поправок.



"Наши граждане еще раз увидели две вещи - что страной управляет человек, который наносит себе ущерб. Мое задержание и освобождение для него было ущербом. Что он сделает с рядовым гражданином, если себе наносит столько ущерба.



Этот человек является ментально совком, геополитически - русским, социально - возвеличившимся нищебродом и персонально - лжецом. Поэтому, никаких предусловий, чтобы он продолжал управлять страной, нет.



Наши граждане увидели, что активность и принципиальность имеет цену и всегда даст результат. Грузия не одна и страна не покрыта соломой, как бы этого не пытался Иванишвили, у него не получится", - заявил Угулава.



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