

Адвокаты будут ходатайствовать об освобождении Георгия Руруа

16.05.2020 17:18





Адвокаты одного из владельцев «Мтавари архи» («Главного канала»), обвиняемого Георгия Руруа, на намеченном на 18 мая судебном процессе будут ходатайствовать об освобождении Руруа из-под стражи. Об этом сообщил один из адвокатов обвиняемого Дмитрий Садзаглишвили.



Как поясняет Садзаглишвили, они обратятся к суду с ходатайством об оставлении Руруа без меры пресечения. По словам адвоката, правовых оснований для содержания Георгия Руруа под стражей не существует, поскольку большая часть свидетелей уже опрошены.



Вместе с тем, Садзаглишвили заявляет, что и допрошенные полицейские не могут подтвердить, что у Георгия Рурая было огнестрельное оружие.



«Значительная часть свидетелей опрошена, соответственно, чем больше свидетелей допрашивается, тем меньше остается оснований у даже абсурдного аргумента прокуратуры, что Руруа может на кого-то оказать давление. При этом самое важное то, что по показаниям тех свидетелей, которые уже были опрошены, подтверждается, что Георгий – невиновен. Это подтверждают, в том числе и по показания полицейских. Допрошен не один полицейский и, в принципе, основная их часть не подтверждает, что у Георгия Руруа было огнестрельное оружие, и что вообще был произведен его личный досмотр. И это, естественно, тоже является основанием для отмены заключения», - заявляет Садзаглишвили.



Как поясняет адвокат, он не ожидает, что прокуратура обратится к суду с ходатайством об изменении меры пресечения. По заявлению Садзаглишвили, он затрудняется прогнозировать и решение суда.



Для справки, Георгий Руруа был задержан правоохранителями 18 ноября за преступление, предусмотренное 3-й и 4-й частями статьи 236 УК Грузии, что подразумевает противоправное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия. Руруа утверждает, что оружие ему подкинули, так как у него официально зарегистрировано более десятка единиц оружия и носить незарегистрированное не имело никакого смысла. В качестве меры пресечения ему избрано заключение под стражу. Следует также отметить, что задержание Руруа было осуществлено через несколько дней после того, как он приобрел долю телеканала «Мтавари архи», который является предметом преследования со стороны действующей власти со дня его создания.



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