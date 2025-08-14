Германия внесет 500 миллионов долларов на инициативу НАТО по поставкам Украине

Германия внесет 500 миллионов долларов на инициативу НАТО по поставкам Украине критически важного оружия американского производства, сообщают украинские СМИ.



Объявление правительства Германии появилось во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин и масштабных переговоров с участием европейских лидеров и США.



Генсек НАТО Марк Рютте приветствовал это объявление и напомнил, что в настоящее время Германия является лидером среди европейских стран по объемам военной помощи Украине.



Для справки, США и НАТО запустили новый механизм предоставления Украине американского оружия – Priority Ukraine Requirements List (PURL), который предусматривает финансирование за счет взносов других членов Альянса.





