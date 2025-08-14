|
Германия внесет 500 миллионов долларов на инициативу НАТО по поставкам Украине
14.08.2025 10:53
Германия внесет 500 миллионов долларов на инициативу НАТО по поставкам Украине критически важного оружия американского производства, сообщают украинские СМИ.
Объявление правительства Германии появилось во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин и масштабных переговоров с участием европейских лидеров и США.
Генсек НАТО Марк Рютте приветствовал это объявление и напомнил, что в настоящее время Германия является лидером среди европейских стран по объемам военной помощи Украине.
Для справки, США и НАТО запустили новый механизм предоставления Украине американского оружия – Priority Ukraine Requirements List (PURL), который предусматривает финансирование за счет взносов других членов Альянса.
