Россия окончательно запретит голосовые звонки в WhatsApp и Telegram

12.08.2025 22:14





Власти России приняли окончательное решение о запрете звонков в популярных мессенджерах WhatsApp и Telegram. Об этом сообщают источники проекта «Осторожно Media» Ксении Собчак, близкие к телекоммуникационному рынку и знакомые с ходом переговоров по вопросу. По их словам, решение принято на высшем уровне и мотивировано необходимостью «борьбы с террористическими угрозами».



Окончательные консультации по вопросу блокировки должны завершиться к концу дня, сообщает правительственный источник. При этом источники подчеркивают — полного запрета мессенджеров пока не предвидится. Каналы и текстовые переписки останутся доступными для российских пользователей, ограничения коснутся исключительно голосовых и видеовызовов.



Ранее операторы «большой четверки» операторов связи — МТС, «МегаФона», «Билайна» и Tele2 — обратились к правительству. Компании просили ограничить функции голосовой связи в иностранных мессенджерах, ссылаясь на острую потребность в дополнительных доходах и необходимость борьбы с кибермошенничеством. По данным операторов, с 2022 по 2024 год мобильный голосовой трафик снизился почти на 10%, при этом доля интернет-ресурсов в трафике операторов значительно выросла.



С начала августа 2025 года пользователи WhatsApp и Telegram уже начали сталкиваться с техническими сбоями при совершении звонков. По данным сервиса Downdetector, количество жалоб на проблемы с аудио- и видеовызовами резко выросло. Источники «Коммерсанта» в телеком-отрасли подтверждали, что с 1 августа проводилось тестирование механизмов выборочной блокировки звонков в мессенджерах.



Представители IT-отрасли и депутаты Госдумы критично отнеслись к инициативе. Председатель комитета по труду Ярослав Нилов назвал предложение неуместным, а другие парламентарии указывали на техническую сложность реализации и возможность обхода мер через VPN.





