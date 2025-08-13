Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В России «ограничили» звонки в Telegram и WhatsApp


13.08.2025   20:10


Роскомнадзор вводит «частичные ограничения» на совершение звонков через мессенджеры Telegram и WhatsApp на территории России «для противодействия преступникам», пишет ТАСС.

«По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан», — заявили в пресс-службе ведомства.

Утверждается, что «никаких иных ограничений функционала» в Telegram и WhatsApp в России не вводится.

В Минцифры РФ сообщили, что доступ к звонкам в мессенджерах будет восстановлен «после выполнения ими требований российского законодательства».

Накануне СМИ сообщили, что в России решение о запрете звонков в мессенджерах WhatsApp и Telegram «уже принято на самом верху».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна