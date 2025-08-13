|
В России «ограничили» звонки в Telegram и WhatsApp
13.08.2025 20:10
Роскомнадзор вводит «частичные ограничения» на совершение звонков через мессенджеры Telegram и WhatsApp на территории России «для противодействия преступникам», пишет ТАСС.
«По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан», — заявили в пресс-службе ведомства.
Утверждается, что «никаких иных ограничений функционала» в Telegram и WhatsApp в России не вводится.
В Минцифры РФ сообщили, что доступ к звонкам в мессенджерах будет восстановлен «после выполнения ими требований российского законодательства».
Накануне СМИ сообщили, что в России решение о запрете звонков в мессенджерах WhatsApp и Telegram «уже принято на самом верху».
