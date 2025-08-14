В Зугдиди ссора двух женщин из-за ревности обернулась убийством

В Зугдиди убийством закончилась ссора двух молодых женщин, завязавшаяся на почве ревности. Об этом сообщают местные СМИ.



По данным МВД Грузии, 34-летняя Н.Х. с ножом напала на 36-летнюю Н.М. и нанесла ей множественные ранения. OdishiNews пишет, что их было 14. Женщина скончалась на месте.



Полиция задержала нападавшую «по горячим следам». В качестве вещдока у нее изъяли орудие убийства – нож.



По неподтвержденным данным, у обвиняемой проблемы с психикой.



Следствие начато по статье 108 УК Грузии – умышленное убийство. Это преступление наказывается лишением свободы на срок до 15 лет.





