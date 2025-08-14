Хундадзе: Цель оппозиции не выборы, их цель — революция, мы к этому уже привыкли

14.08.2025 14:19





«Цель оппозиции — не выборы, а то, о чём они часто говорят, — революция, но на самом деле это будет их неисполненным желанием. Мы готовимся к выборам, выдвинули кандидатов, у нас есть предвыборная программа, мы начинаем предвыборную коммуникацию с гражданами и рассчитываем на высокие результаты», — заявил член «Грузинской мечты» Дмитрий Хундадзе.



По его словам, оппозиция готовится не к выборам, а к деструкции.



«Оппозиция готовится кричать дальше. Мы к этому уже привыкли, но разделение — это тоже часть стратегии, задание, полученное извне: одни должны сохранять протест на улицах, другие должны попытаться, даже если для этого придётся войти в Сакребуло с одним-двумя представителями и устроить переполох. Обе задачи недостижимы. Разделятся ли они на две или три части, они едины. В итоге общество вынесет им окончательный политический вердикт», — сказал Хундадзе.





