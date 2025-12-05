«Возвращение в Советский Союз» - профессора оценивают новые правила финансирования вузов

«Возвращение в Советский Союз» — так профессорский состав оценивают объявленную «Мечтой» реформу об изменении правил финансирования высших учебных заведений.



«Мечта» отменит грантовую модель финансирования — об этом заявил министр образования, науки и молодёжи Гиви Миканадзе в эфире «Рустави 2». По словам Миканадзе, с 2026 года государство будет полностью финансировать обучение студентов государственных вузов, студентам же частных вузов, поступивших с 2026 года, государственное финансирование предоставляться не будет.



«Если взять советский опыт и учесть сумму, которую государство выделило на эти цели, то это возвращение в Советский Союз. Это повысит стоимость для частных вузов. Реформа как бы не затрагивает частные вузы, но если университетская среда в целом будет нарушена, то, естественно, сначала косвенно, а затем и напрямую ударит и по частным вузам», — считает профессор Леван Гордезиани.



Ректор Государственного университета Ильи Нино Доборджгинидзе заявила, что объявленная реформа системы образования уменьшит доступ к образованию.



«Сегодня было добавлено, что в принципе обучение в государственном вузе будет бесплатным. На данном этапе в Тбилисском государственном университете, Университете Ильи, Сухумском университете, Техническом университете, то есть только в вузах Тбилиси, обучаются около 1000 будущих юристов. Насколько, по вашему мнению, сократится это число? До одной трети. Это означает, что доступ к образованию полностью сократится, и мы им говорим: знаете что, если вы не можете поступить сюда, вам следует учиться в частном вузе, где стоимость обучения ещё больше увеличится», — говорит ректор Государственного университета Ильи Нино Доборджгинидзе.



Прекращение предоставления грантов студентам означает, что эпоха независимости университетов Грузии подходит к концу, — рассказал ТВ «Пирвели» профессор Государственного университета Ильи Серго Ратиани.



«Прекращение предоставления грантов студентам означает, что эпоха независимости университетов Грузии подходит к концу, тем более, что именно они будут определять как специальности, так и количество принимаемых студентов, и, помимо государственного финансирования, у университета не будет другого финансирования. Или же финансовая независимость будет ограничена», — считает Серго Ратян.



Руководитель проекта «Совлаб» Георгий Канделаки говорит о «роин метровелизации» (Роин Метревели - бывший проректор Тбилисского государственного университета времен Шеварднадзе - ред.) высшего образования и вспоминает времена, когда в системе образования процветало только взяточничество.



«Предлагаемая «реформа» — это «метровелизация» высшего образования, поскольку эта «реформа» пронизана мыслью о том, что ситуация в высшем образовании до введения национального образования была хорошей, а что было до введения государственных экзаменов? — Взяточничество, взяточничество и взяточничество», — говорит руководитель проекта «Совлаб» Георгий Канделаки.





