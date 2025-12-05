Гражданин Грузии задержан в Неаполе за кражу средств гигиены в гипермаркете

В Неаполе, Италия, 29-летний гражданин Грузии был арестован при попытке кражи средств гигиены на 3000 евро.



По данным итальянских СМИ, молодой человек пытался вынести из магазина Tosano di San Silvestro (Curtatone) электрические зубные щётки, зубные пасты, кремы и различные косметические средства на сумму 3000 евро, минуя кассу.



В этот момент его задержала служба безопасности гипермаркета.



Товары были возвращены управляющему гипермаркета, а мужчина был арестован за кражу при отягчающих обстоятельствах. На следующий день судья подтвердил арест 28-летнего мужчины и распорядился о его дальнейшем пребывании в провинции Мантуя.





