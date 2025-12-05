В Гори предлагают выплачивать 5 000 лари за рождение пятого ребенка — новая инициатива в горсобрании

Для решения демографической проблемы в Горийское сакребуло внесена новая инициатива. Как сообщает издание «Картлис амбеби», авторы предлагают обязать мэрию Гори с 2026 года выплачивать разовую помощь в размере 5 000 лари при рождении пятого ребенка в семье.



Каждый следующий ребенок должен увеличивать сумму выплаты на 1 000 лари.



Пример:

• 5-й ребенок — 5 000 лари

• 6-й ребенок — 6 000 лари

• 7-й ребенок — 7 000 лари и так далее



Ожидается, что обновленная версия проекта бюджета будет представлена на заседании сакребуло до конца декабря.





