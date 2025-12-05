|
|
|
В Гори предлагают выплачивать 5 000 лари за рождение пятого ребенка — новая инициатива в горсобрании
05.12.2025 11:33
Для решения демографической проблемы в Горийское сакребуло внесена новая инициатива. Как сообщает издание «Картлис амбеби», авторы предлагают обязать мэрию Гори с 2026 года выплачивать разовую помощь в размере 5 000 лари при рождении пятого ребенка в семье.
Каждый следующий ребенок должен увеличивать сумму выплаты на 1 000 лари.
Пример:
• 5-й ребенок — 5 000 лари
• 6-й ребенок — 6 000 лари
• 7-й ребенок — 7 000 лари и так далее
Ожидается, что обновленная версия проекта бюджета будет представлена на заседании сакребуло до конца декабря.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна