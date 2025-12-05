|
За последние 48 часов по обвинению в наркопреступлениях задержаны 75 человек
05.12.2025 12:16
За последние 48 часов по обвинению в совершении наркопреступлений сотрудниками полици задержано 75 человек. Указанное заявление на брифинге сделал заместитель министра ВД Грузии Георгий Сахокия.
По его словам, в ходе мероприятий изъяты наркотические вещества в особо крупном размере.
"МВД Грузии по-прежнему продолжает проводить жесткие мероприятия по борьбе с наркопреступлениями, предусмотренные законодательством.
Сегодня сотрудники правоохранительных органов одновременно провели успешные полицейские мероприятия в Тбилиси и регионах.
За последние 48 часов по обвинению в совершении наркопреступлений сотрудниками полици задержано 75 человек, среди них как граждане Грузии, так и граждане иностранных государств. Задержанным предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении, реализации и содействии реализации наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере.
По доказательствам, полученным в ходе тайных следственных действий, проведенных на основании определения суда, а в частности – на основании аудио- и видеозаписей, было установлено, что большинство из задержанных лиц систематически осуществляли сбыт наркотических средств, прибегая при этом к разным путям и методам реализации.
В результате личных досмотров, обысков в автомобилях и жилищах задержанных, а также из мест, которые во время проведения следственного эксперимента указали сами задержанные, в качестве вещественных доказательств были изъяты подготовленные к сбыту разные наркотические средства и психотропные вещества в крупном размере, среди которых: "Кокаин", "Героин", "Альфа ПВП", "МДМА", "Метадон", "Суботекс", "Бупренорфин", "Прегабалин", "Лирика" и "Марихуана"", - заявил Сахокия.
