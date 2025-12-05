Средняя заработная плата работников сферы бизнеса выросла до 2 421 лари

В 3-м квартале средняя заработная плата работников сферы бизнеса выросла до 2 421 лари. Это на 231 лари больше, чем за аналогичный период прошлого года, — рассказали в Национальном бюро статистики.



Средняя зарплата по размеру предприятия:



▪️ Крупный бизнес — 2 498,3 лари

▪️ Средний бизнес — 2 801,6 лари

▪️ Малый бизнес — 2 072,5 лари



При этом в предпринимательском секторе занято порядка 814,7 тыс. человек, что свидетельствует о годовом росте в 3%.



В 3-м квартале по сравнению с прошлым годом оборот бизнес-сектора увеличился на 10% до 64,7 млрд лари. Рост на 9,7% до 25,4 млрд лари также наблюдался и в объёмах производства.



67,5% оборота сектора пришлось на крупный бизнес, 14,5% — на средний и 18% — на малый. В общем объёме производства наблюдалось иное распределение: на долю крупных предприятий пришлось 46% от общего выпуска продукции, на средние — 23%, а на малые — 31%.



Наибольшую долю в 34,5% в структуре оборота сектора занимает сфера искусства, развлечений и отдыха, далее следуют торговля (включая ремонт автотранспортных средств и мотоциклов) — 33,5%, обрабатывающая промышленность — 7,8% и строительство — 6,3%.



В первую пятёрку по объёму производства вошли торговля (18,6%), обрабатывающая промышленность (18,3%), строительство (18,2%), транспорт и хранение (9,4%), информация и связь (8,4%).





