Сын Иванишвили имеет российское гражданство

05.12.2025 11:31





Бера Иванишвили, сын грузинского олигарха Бидзины Иванишвили, указан как гражданин Грузии и России в обновленных данных публичного реестра.



Согласно документации, загруженной в Национальный общественный реестр, Бера Иванишвили значится обладателем двойного гражданства — грузинского и российского. Документы датированы 2025 годом.



На имя Беры Иванишвили зарегистрированы две компании (ООО), и в обоих случаях в реестре указано, что он является гражданином как Грузии, так и России.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





