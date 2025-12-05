Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Сын Иванишвили имеет российское гражданство


05.12.2025   11:31


Бера Иванишвили, сын грузинского олигарха Бидзины Иванишвили, указан как гражданин Грузии и России в обновленных данных публичного реестра.

Согласно документации, загруженной в Национальный общественный реестр, Бера Иванишвили значится обладателем двойного гражданства — грузинского и российского. Документы датированы 2025 годом.

На имя Беры Иванишвили зарегистрированы две компании (ООО), и в обоих случаях в реестре указано, что он является гражданином как Грузии, так и России.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна