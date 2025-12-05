Посол Грузии в США приняла участие в ежегодном заседании Американо-грузинского бизнес-совета

05.12.2025 10:12





Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в США Тамар Талиашвили приняла участие в ежегодной встрече Американо-грузинского бизнес-совета (America Georgia Business Council). Об этом сообщает посольство Грузии в США.



По информации посольства, посол выступила с речью перед присутствующими и подчеркнула важность начала нового этапа грузино-американских отношений.



Она также обратила внимание на особую историческую роль Грузии в контексте развития «Среднего коридора» и отметила эффективность работы грузинского правительства, направленной на то, чтобы страна вновь полностью выполняла упомянутую миссию.



В этом контексте была отмечена успешная организация в Тбилиси форума Шёлкового пути, а также подчеркнута значимость мирной инициативы президента Трампа и программы TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity) с точки зрения региональной связности. Тамар Талиашвили также рассказала о визите представителя Госдепартамента США Джонатана Асконаса в Грузию, в ходе которого американская сторона подчеркнула роль Грузии в развитии упомянутой инициативы.



Выступающие положительно оценили экономическое состояние и динамику страны, отметив впечатляющие показатели экономического роста Грузии, включая устойчивость банковского сектора, положительную динамику сектора услуг и эффективность таможенной системы. Также было подчеркнуто значение потенциала «Среднего коридора» и особая роль Грузии в этом контексте.



Встречу открыл президент Американо-грузинского бизнес-совета Мамука Церетели. В мероприятии приняли участие и выступили представители, среди которых — представитель группы Albright Stonebridge, посол Филип Рикер, президент Торгово-промышленной палаты Грузии Георгий Пертая, исполнительный директор Всемирного банка Юджин Ругенаат, директор финансовых проектов Международной корпорации финансового развития США Кеннет Энгель и руководитель миссии Международного валютного фонда в Грузии Алехандро Хайденберг.







