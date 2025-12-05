Сотрудники Департамента миграции задержали 28 иностранных граждан с целью их последующей депортации

Сотрудники Департамента миграции задержали 28 иностранных граждан, которые будут депортированы из страны.



«На основании полученной информации, в рамках мероприятия сотрудники Департамента провели проверки по конкретным адресам с целью выявления иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований.



В результате комплексного мероприятия было задержано 28 иностранных граждан. Среди них граждане Индии, Ирана, Судана, Бангладеш, Непала, Нигерии, Турции, Туркменистана, Египта, Ливана, Иордании, Китая, Кувейта и России.



Установлено, что задержанные лица находились в стране с нарушением требований, установленных Законом Грузии «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства.



В настоящее время задержанные находятся в Центре временного размещения Департамента миграции. Ведутся соответствующие процедуры по их выдворению из страны», — говорится в заявлении департамента.





