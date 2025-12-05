Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Сотрудники Департамента миграции задержали 28 иностранных граждан с целью их последующей депортации


05.12.2025   10:33


Сотрудники Департамента миграции задержали 28 иностранных граждан, которые будут депортированы из страны.

«На основании полученной информации, в рамках мероприятия сотрудники Департамента провели проверки по конкретным адресам с целью выявления иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований.

В результате комплексного мероприятия было задержано 28 иностранных граждан. Среди них граждане Индии, Ирана, Судана, Бангладеш, Непала, Нигерии, Турции, Туркменистана, Египта, Ливана, Иордании, Китая, Кувейта и России.

Установлено, что задержанные лица находились в стране с нарушением требований, установленных Законом Грузии «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства.

В настоящее время задержанные находятся в Центре временного размещения Департамента миграции. Ведутся соответствующие процедуры по их выдворению из страны», — говорится в заявлении департамента.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна