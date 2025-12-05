|
|
|
Сотрудники Департамента миграции задержали 28 иностранных граждан с целью их последующей депортации
05.12.2025 10:33
Сотрудники Департамента миграции задержали 28 иностранных граждан, которые будут депортированы из страны.
«На основании полученной информации, в рамках мероприятия сотрудники Департамента провели проверки по конкретным адресам с целью выявления иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований.
В результате комплексного мероприятия было задержано 28 иностранных граждан. Среди них граждане Индии, Ирана, Судана, Бангладеш, Непала, Нигерии, Турции, Туркменистана, Египта, Ливана, Иордании, Китая, Кувейта и России.
Установлено, что задержанные лица находились в стране с нарушением требований, установленных Законом Грузии «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства.
В настоящее время задержанные находятся в Центре временного размещения Департамента миграции. Ведутся соответствующие процедуры по их выдворению из страны», — говорится в заявлении департамента.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна