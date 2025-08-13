Марк Рютте: Сейчас мяч на стороне Путина

13.08.2025 20:33





Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте написал в социальной сети, что сейчас мяч находится на стороне президента России Владимира Путина.



Сегодня генеральный секретарь Североатлантического альянса принял участие в виртуальном саммите президентов США и Украины, а также европейских лидеров.



«У меня состоялся отличный телефонный разговор с президентом США, лидером Украины и европейскими лидерами, который состоялся перед встречей президента Трампа и Путина. Мы едины в наших усилиях по прекращению этой ужасной войны против Украины, достижению справедливого и прочного мира. Мы ценим лидерство Дональда Трампа и тесное взаимодействие с союзниками. Теперь мяч на стороне Путина», — написал Марк Рютте.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





