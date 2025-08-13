Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Марк Рютте: Сейчас мяч на стороне Путина


13.08.2025   20:33


Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте написал в социальной сети, что сейчас мяч находится на стороне президента России Владимира Путина.

Сегодня генеральный секретарь Североатлантического альянса принял участие в виртуальном саммите президентов США и Украины, а также европейских лидеров.

«У меня состоялся отличный телефонный разговор с президентом США, лидером Украины и европейскими лидерами, который состоялся перед встречей президента Трампа и Путина. Мы едины в наших усилиях по прекращению этой ужасной войны против Украины, достижению справедливого и прочного мира. Мы ценим лидерство Дональда Трампа и тесное взаимодействие с союзниками. Теперь мяч на стороне Путина», — написал Марк Рютте.


