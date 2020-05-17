

Трамп уволит генерального инспектора Госдепа США – СМИ

17.05.2020 17:20





Президент США Дональд Трамп отправил письмо в палату представителей, где указал, что генеральный инспектор Госдепа США Стив Линик больше не пользуется его «полным доверием».



Как сообщает издание Politico со ссылкой на собственные источники в Госдепе США, Трамп внесет в сенат кандидатуру человека, который будет «отвечать всем квалификационным требованиям».



По информации источника, и.о. генерального инспектора Госдепа США станет Стивен Акард.



«По закону, если исполнительная власть планирует снять генерального инспектора, она должна за 30 дней уведомить об этом конгресс», - говорится в сообщении.



Напомним, Стив Линик был назначен на должность генерального инспектора еще в 2013 году экс-президентом Америки Бараком Обамой.



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