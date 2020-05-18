

«Грузия — безопасное место назначения» - новое поручение послам

18.05.2020 20:05





«Грузия — безопасное место назначения» — это послание, которое грузинские дипломаты должны донести до общественности в своих странах, — премьер-министр Грузии Георгий Гахария сегодня в формате видеоконференции говорил с послами Грузии за рубежом о позиционировании Грузии как туристически привлекательного и безопасного места. Информацию распространяет пресс-служба премьер-министра Грузии.



«Кроме того, во время видеоконференции речь шла о новой роли и месте Грузии в глобальных инвестиционных процессах. Было отмечено, что пандемия «COVID-19» поставила вопрос диверсификации производства многонациональных компаний по всему миру в повестку дня. Соответственно, грузинским послам поручено активно работать в странах мира над укреплением имиджа Грузии как одной из самых благоприятных стран для ведения бизнеса, которую, помимо соседних стран, связывают соглашения о свободной торговле с крупнейшими мировыми рынками, такими как Европейский Союз, Китай и другие», — говорится в пресс-службе администрации правительства.



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