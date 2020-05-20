

Президент Грузии за прямой диалог с Россией

20.05.2020 10:18





Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что является сторонницей прямого диалога с Россией: «Это одно из реальных дипломатических средств по решению какого-либо вопроса». По словам главы государства, она всегда выступала и будет выступать за это, но «диалог ради диалога никогда не был выходом».



«Конечно, я в любом случае сторонница прямого диалога. Потому что в сегодняшней реальности и вообще в реальности есть только два пути: путь войны и путь диалога. Другого я не знаю. Если кто-то знает третий путь, я хочу об этом узнать», — сказала Зурабишвили в интервью телекомпании «Рустави-2».



При этом, по словам президента, она не считает, что сегодня посредством диалога с Москвой можно достичь чего-либо в вопросе деоккупации. Она отметила, что даже во время пандемии коронавируса, когда нужно было объединить усилия для борьбы с COVID-19, Россия не пыталась способствовать деэскалации ситуации и, напротив, продолжила процесс бордеризации.



«Единственное соглашение в нашей истории, на которое пошла Россия и не нарушила его, было результатом прямого диалога. У меня есть этот опыт. Этот диалог был прямым, но мой коллега, министр иностранных дел [Сергей Лавров], был предупрежден мной на первом же сеансе. Я ему сказала: знайте, обо всем, что мы обсудим и согласуем, будут поставлены в известность послы Евросоюза и посол США. Я считаю, что мы – маленькая страна, и на переговорах с большой у меня нет права и возможности строить все исключительно на своем слове», — добавила Зурабишвили.





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