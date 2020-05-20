

TIG: Ограничительные мероприятия без объявления ЧП являются неконституционными

20.05.2020 12:27





Неправительственная организация «Международная прозрачность – Грузия» (TIG) считает неконституционными изменения в закон «Об общественном здоровье», согласно которым правительство сможет осуществлять ограничительные мероприятия в стране без объявления чрезвычайного положения.



В заявлении организации отмечается, что представленный законопроект предполагает ограничение таких основных прав человека, которые согласно Конституции могут быть ограничены лишь во время чрезвычайного положения по решению парламента.



«Согласно проекту закона, в рамках карантинных мероприятий могут быть ограничены: право публичных организаций на деятельность; право свободного перемещения (передвижения); право собственности; право на труд, профессиональную или экономическую деятельность, а также – собрание физических лиц с целью проведения социальных мероприятий.



Эти права, согласно Конституции Грузии, представляют собой основные права человека и основания и правила их ограничения определены Конституцией. К примеру, профессиональная и экономическая деятельность и свобода собраний могут быть ограничены лишь во время чрезвычайного положения декретом президента, который утверждает парламент Грузии. Других оснований для ограничений Конституция не предполагает и, соответственно, ограничение этих прав без чрезвычайного положения является неконституционным», - отмечается в заявлении.



В НПО считают, что защита общественного здоровья – это важная легитимная цель, однако для ее достижения права человека не должны ограничиваться неконституционно.



«Призываем парламент Грузии не поддерживать представленный законопроект, который создаст значительную угрозу демократическому управлению страной и неконституционно ограничит основные права и свободы, предполагаемые Конституцией Грузии и международными актами», - говорится в заявлении организации.



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