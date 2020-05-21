

Лидер партии «Гирчи» провел акцию у Патриархии: «Вы в Бога верите?»

21.05.2020 16:39

"СОВА"



Лидер партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе провел одиночную акцию-пикет у Патриархии Грузинской православной церкви. Он пришел к зданию с небольшой табличкой, на которой было написано: «Вы в Бога верите?».



Так Джапаридзе выступил против передачи государством в собственность Патриархии 20 гектаров леса вокруг храмов и монастырей. В партии «Гирчи» такое решение считают аморальным.



«Единственный способ превратить политическое объединение почитателей золота в истинную Церковь Христа – это срочно упразднить все привилегии», — уверен Зураб Джапаридзе.



Напомним, днем ранее, 20 мая, на заседании комитета по охране окружающей среды депутаты парламента Грузии в третьем чтении одобрилипоправки к «Лесному кодексу». Изменения предусматривают передачу Грузинской православной церкви более 20 гектаров лесопарковых территорий, располоёженных вокруг монастырей и храмов.





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