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Мерабишвили пока не решил, будет ли баллотироваться на выборах-2020
21.05.2020 19:57
"СОВА"
Бывший министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили пока не решил, будет ли баллотироваться в качестве мажоритарного депутата на предстоящих осенью выборах. Об этом политик сообщил в интервью телеканалу TV Pirveli.
«Когда я приму решение, я обязательно проинформирую общественность», — сказал Мерабишвили.
Без комментариев экс-глава МВД оставил и вопрос о своих намерениях присоединиться к оппозиционному «Единому национальному движению». Впрочем, он подчеркнул – в политику вернуться намерен.
Ранее бывший член ЕНД, а ныне – один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава заявил, что Вано Мерабишвили вернется в ряды «Единого национального движения». По словам бывшего мэра Тбилиси, несколько дней назад он встречался с политиком, которого считает своим давним другом.
Отметим, что на момент своего задержания в 2013 году Мерабишвили был генеральным секретарем бывшей правящей партии «Единое национальное движение». В 2017 году, будучи уже в тюрьме, он покинул эту должность. За время, пока экс-чиновник отбывал срок, от ЕНД откололась значительная часть лидеров. Они создали новую партию «Европейская Грузия».
Еще в заключении Мерабишвили заявлял, что после освобождения намерен вернуться в большую политику. Сразу после выхода из т. н. «Матросовской тюрьмы» он сказал, что присоединится к борьбе за свержение режима Бидзины Иванишвили. При этом не стал уточнять, в ряды какой партии вступит.
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