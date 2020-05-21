

С 25 мая будет восстановлен сервис по сдаче теоретического экзамена на водительские права

21.05.2020 20:58





Служебное агентство министерства внутренних дел из-за профилактических мероприятий COVID-19 переходит к следующему этапу предоставления ограниченных услуг.



С 25 мая будет восстановлен сервис по сдаче теоретического экзамена на право управления транспортным средством для тех, кто сделал электронное бронирование, а из-за ограничений, связанных с коронавирусом, не смог воспользоваться этой услугой.



Также с 25 мая будут восстановлены все процедуры, связанные с регистрацией огнестрельного оружия. Агентство обращается к гражданам, что для получения услуги на местах, надо прийти в медицинской маске.



«Сервисное агентство МВД продолжает процесс обновления ограничительных услуг. С 25 мая сдача теории будет возобновлена для тех лиц, у кого была забронирована электронная очередь на сдачу теоретического экзамена. Также с 25 мая будут восстановлены процедуры, связанные с регистрацией оружия. Сервисное агентство призывает всех граждан следовать регуляциям, представленным правительством, и для получения услуг, приходить в маске», - заявляют в ведомстве.





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