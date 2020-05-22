

Госдеп США упомянул Грузию, объясняя решение о выходе из Договора об открытом небе

22.05.2020 11:24





США объявили о выходе из Договора об открытом небе, обвинив Россию в неоднократном нарушении его условий, в том числе, о ситуации, связанной с Грузией. Соответствующее заявление в четверг распространил глава Государственного департамента США Майкл Помпео.



Договор по открытому небу был подписан в 1992 году представителями 27 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). На сегодняшний день его участниками являются 34 государства. Соглашение позволяет странам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга, а также использовать фото- и видеосъемку.



США считают нарушением Договора отказ Москвы в проведении наблюдательных полетов в 10-километровой зоне вдоль границ РФ с «оккупированными грузинскими регионами Абхазии и Южной Осетии».



«Тем самым Россия пытается выдвинуть ложные заявления о том, что эти оккупированные территории являются независимыми государствами», — говорится в заявлении Помпео.



Госсекретарь приводит и другие примеры нарушения Россией условий договора. В частности, он утверждает, что российская армия использовала пролеты над территорией США для наведения своего высокоточного оружия на стратегически важные американские и европейские объекты.



Помпео также напоминает, что в Крыму, который США и подавляющее большинство стран мира считают территорией Украины, Россия подобрала аэродром для заправки самолетов, совершающих полеты в рамках договора.



«Это тоже попытка продвинуть свои утверждения о мнимой аннексии полуострова, с которой США не соглашаются и никогда не согласятся», — сказано в заявлении.



Нарушением условий соглашения Госдепартамент считает и установление ограничений на полеты над Калининградом. По утверждению Помпео, на территории этого анклава сосредоточено значительное количество российского оружия, в том числе ядерные ракеты ближнего радиуса действия, нацеленные на НАТО.



В заявлении отмечается, что сегодня США передадут всем сторонам официальное уведомление о выходе из Договора. Предполагается, что через шесть месяцев после этого США официально перестанут быть его участником. Тем не менее в Госдепартаменте допускают, что это решение будет пересмотрено, «если Россия вернется к полному соблюдению» условий Договора.



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