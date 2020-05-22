

Гахария: Здоровье человека будет приоритетом для правительства на всех этапах

22.05.2020 11:36





По словам премьер-министра Грузии Георгия Гахария, здоровье человека, жизнь будут приоритетом для правительства на всех этапах, и никто не сможет предотвратить продолжение ограничений, необходимых, чтобы правительство и власти заботились о здоровье людей.



«Вчера мы обнаружили, что открыли новый фронт, политический фронт в форме какого-то политического маскарада, который подвергает людей риску и может поставить под угрозу здоровье и жизнь людей. Я однозначно хочу, чтобы все знали, что здоровье и жизнь человека будут приоритетом для правительства на всех этапах, никто не сможет предотвратить продолжение ограничений, необходимых, чтобы правительство и власти заботились о здоровье людей», — заявил Гахария.





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