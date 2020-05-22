

Факта оккупации Грузии достаточно, чтобы она вошла в НАТО – Кинзингер

22.05.2020 11:57





Сопредседатель группы «Друзья Грузии» в Конгрессе США говорит, что для него оккупация Грузии является достаточным основанием для того, чтобы страну принять в НАТО.



В интервью «Голосу Америки» Адам Кинзингер говорит, что несмотря на коронавирусную пандемию, Россия все еще продолжает создавать проблемы для Грузии.



«Россия играет негативную роль не только в плане влияния, но и в создании массовой нестабильности. Они это знают, так себя ведет Россия. Россия, гораздо более слабая страна, чем Америка. Единственное, что они могут сделать, предпринять похожие отдельные шаги. Они будут продолжать создавать проблемы.



Как я сказал вчера европейским лидерам в своем выступлении в Атлантическом совете – пришло время вдвойне больше заниматься Грузией, чтобы не позволить России запугивать нас. Того факта, что Грузия оккупирована, мне достаточно, чтобы принять ее в НАТО. Нас не должна пугать такая слабая страна под названием Россия», - сказал Кинзингер.





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