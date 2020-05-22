

Гахария: Мы вынуждены сохранить определенные ограничения

22.05.2020 12:18





«Мы приняли решения, которые, по позволят гражданам трудиться и приносить доход их семьям», — заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария перед началом заседания Координационного совета.



По его словам, наряду с чрезвычайным положением, будет также отменен комендантский час, и за этим последует некоторое облегчение.



Однако, по его словам, каждый должен понимать, что определенные ограничения все же необходимы.



«Мы все должны понимать, что вынуждены соблюдать определенные ограничения. Например, контроль определенных видов экономической деятельности, гражданского и муниципального транспорта, спортивных и культурных мероприятий, границ. Все должны понимать, что если Грузия сегодня успешна в борьбе с коронавирусом, в борьбе с распространением вируса, то она успешна только потому, что мы предприняли своевременные превентивные шаги. Прежде всего контроль границ. Мы смогли предотвратить распространение импортированной инфекции в стране», — заявил премьер-министр.





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