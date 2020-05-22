

Гахария поблагодарил население за проявление чуткости и гражданской ответственности

22.05.2020 13:54





Я понимаю, что эти ограничения вносят большой дискомфорт в нашу повседневную жизнь, однако, мы все это должны делать, в первую очередь друг для друга, - заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.



Он поблагодарил население за проявление чуткости и гражданской ответственности.



Глава правительства также отметил, что мир и Всемирная организация здравоохранения ожидают вторую волну коронавируса к осени и, соответственно, по словам Гахария, летние месяцы Грузия должна использовать для подготовки к этому.



Ничего не закончилось! Наша задача сейчас заключается в том, чтобы не сразу, а поэтапно, очень осторожно задействовать экономику. Добавилась еще одна задача – оживить политическую жизнь, однако мы не должны забывать, что сегодня весь мир и Всемирная организация здравоохранения готовятся ко второй волне эпидемии, что является крайне большим вызовом и, следовательно, во все летние месяцы мы должны хорошо подготовиться, чтобы быть такими же успешными в борьбе с этой пандемией», - заявил Гахария.



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