

Гахария: Вчера мы обнаружили, что открылся новый фронт – политический фронт в виде какого-то политического маскарада

22.05.2020 13:55





Вчера мы обнаружили, что открылся новый фронт – политический фронт в виде какого-то политического маскарада, - об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании межведомственного координационного совета, созданного в связи с пандемией коронавируса.



Как отметил Гахария, никто не сможет помешать правительству в первую очередь заботиться о жизни и здоровье людей.



«Вчера мы обнаружили, что открылся новый фронт – политический фронт в виде какого-то политического маскарада, который подверг риску и может поставить под угрозу здоровье и жизни людей. Я однозначно хочу, чтобы все знали, разумеется, здоровье и жизнь людей будут приоритетны для правительства на всех этапах и никто не сможет помешать продлению тех ограничений, которые необходимы правительству и властям для того, чтобы в первую очередь заботиться о здоровье людей. Вместе с тем, мы сегодня заявляем, что страна готова предпринять шаг и отменить чрезвычайное, что параллельно означает также отмену комендантского часа, и за этим последуют определенные послабления», - заявил Гахария.



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