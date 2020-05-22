

9 грузинских моряков освобождены из нигерийского плена

22.05.2020 13:56





Девять грузинских моряков, похищенных пиратами в Гвинейском заливе, освобождены после более чем 20 дней плена и в ближайшее время вернутся на родину. Об этом сегодня сообщила глава Агентства морского транспорта Минэкономики Грузии Тамар Иоселиани.



30 апреля у берегов Нигерии пираты похитили десять членов экипажа нефтяного танкера, плавающего под флагом Панамы. Девять из них являются гражданами Грузии, а один – гражданином Украины.



По словам Иоселиани, грузинская сторона совместно с компанией-судовладельцем использовала все рычаги для того, чтобы моряки были освобождены. Она отметила, что настоящее время продолжаются переговоры с властями Нигерии для вывоза группы граждан Грузии.



«Мы находимся в непосредственном контакте с государственными структурами Нигерии. Проводятся все соответствующие мероприятия для того, чтобы этот процесс завершился как можно скорее, и все формальные процедуры были пройдены в кратчайшие сроки», — заявила Иоселиани.



После нападения пиратов, на борту судна остались еще четверо членов экипажа – все граждане Грузии. Они смогли добраться до порта Ломе на западе Африке (Республика Того), а к настоящему времени уже находятся в Грузии.



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