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Гахария: Возобновить работу муниципального транспорта пока не можем
22.05.2020 15:25
Возобновить работу муниципального транспорта мы пока можем. Все понимаю, это тяжело, огромный дискомфорт, однако, с другой стороны, муниципальный транспорт в наших условиях таит в себе наибольшие риски в плане распространения коронавирусной инфекции. Об этом завил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании межведомственного координационного совета.
«Возобновить работу муниципального транспорта мы пока не можем. все понимаю, это тяжело, огромный дискомфорт, однако, с другой стороны, муниципальный транспорт в наших условиях таит в себе наибольшие риски в плане распространения…
Основной причиной нашего успеха является то, что мы весьма рано стали следовать рекомендациям врачей и, устранив крупные блоки, добились снижения мобильности и не допустили быстрого распространения импортированной инфекции. Соответственно, потом, в последующие два месяца в результате эффективной работы Миздрава система подготовилась для того, чтобы должным образом принимать, лечить людей и возвращать к нормальной жизни», - заявил Гахария.
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