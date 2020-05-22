

Мун Чжэ Ин: Грузия выполняет важную роль в новой политике Южной Кореи на севере

22.05.2020 15:29





«Грузия выполняет важную роль в новой политике Южной Кореи на севере «, — заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в социальной сети «Твиттер».



По словам президента, обе страны усиливают двусторонние связи.



«Благодаря Саломе Зурабишвили, наш первый телефонный разговор был очень продуктивным. Грузия играет важную роль в новой политике Южной Кореи на севере. Мы будем укреплять двусторонние связи для преодоления пандемии Covid-19 и продолжим совместную работу в будущем», — написал Мун Чжэ Ин.

Накануне между президентами Грузии и Южной Кореи Саломе Зурабишвили и Мун Чжэ Ином состоялся телефонный разговор.



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