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Мун Чжэ Ин: Грузия выполняет важную роль в новой политике Южной Кореи на севере
22.05.2020 15:29
«Грузия выполняет важную роль в новой политике Южной Кореи на севере «, — заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в социальной сети «Твиттер».
По словам президента, обе страны усиливают двусторонние связи.
«Благодаря Саломе Зурабишвили, наш первый телефонный разговор был очень продуктивным. Грузия играет важную роль в новой политике Южной Кореи на севере. Мы будем укреплять двусторонние связи для преодоления пандемии Covid-19 и продолжим совместную работу в будущем», — написал Мун Чжэ Ин.
Накануне между президентами Грузии и Южной Кореи Саломе Зурабишвили и Мун Чжэ Ином состоялся телефонный разговор.
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