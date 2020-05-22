

Глава Минздрава Грузии объяснила, почему снятие ограничений не коснулось таксистов

22.05.2020 15:54

Новости-Грузия



Ежедневно таксисты обслуживают большое количество людей, поэтому послабление ограничений на данном этапе не коснется их работы. Об этом сегодня на брифинге заявила глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе.



С 23 мая в Грузии отменяется положение, согласно которому на частных автомобилях можно передвигаться группами более трех человек, двое из которых должны находиться на заднем сиденье. Это ограничение продолжит действовать для такси.



«Мы должны соблюдать социальную дистанцию. В отношении такси существуют определенные риски – как в плане водителей, так и в плане пассажиров. Они часто меняют пассажиров. Исходя из этого принципа, мы оставили это ограничение», — заявила Тикарадзе.



На сегодняшний день такси – единственное средство передвижения в Тбилиси для тех, у кого нет собственного автомобиля. Весь общественный транспорт, включая метро, остановлен уже почти два месяца.



С учетом благоприятной эпидемиологической ситуации правительство Грузии приняло решение не продлять режим ЧП, установленный для предотвращения распространения коронавируса. Ряд ограничений чрезвычайного положения, в том числе комендантский час, отменяются с 23 мая.



Тем не менее, пока что послабления не коснутся общественного транспорта и междугородних пассажирских перевозок. Ограничены будут и некоторые виды экономической деятельности – работа кафе и ресторанов, торговых центров. По-прежнему запрещены культурные и спортивные мероприятия, закрыты для путешественников границы Грузии.



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