

Кто решает кому жить и кому умирать в России

22.05.2020 16:11



Сергей Михеев



Залог успеха любого дела, это правильный подбор квалифицированных кадров, от работы которых зависит судьба не только начатого дела, но и сопряжённых с ним проектов. В этом нет ничего нового. К сожалению, это не относится к нашему правительству, кадровый вопрос которого, мягко говоря, оставляет желать лучшего.



Недавно руководителем информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом был назначен доктор, учёный, телеведущий Александр Мясников. По регалиям и статусу в этом нет ничего удивительного –вполне достойная кандидатура. Но если рассмотреть его заявления и прогнозы по той же самой пандемии, то блеск его регалий и заслуг тускнеют на глазах. В начале пандемии А.Мясников утверждал, что России коронавирус не коснётся и риск заражения Россиян равняется нулю. Затем он объявил, что коронавирус может стать полезным для Россиян и они начнут мыть руки. Что, до этого мы не умывались? Личная гигиена для нас чужда? Но это ещё не всё. Далее Мясников сделал прогноз, что в середине апреля пандемия закончится. Такие квалифицированные прогнозы не остались не услышанными в высших эшелонах нашего правительства и Мясникова назначили по профилю - начальником информационного центрам по мониторингу.



Но как же быть с реальностью? Вместо середины апреля на календаре май месяц досчитывает свои последние дни, пандемия находится в зените и «уходить» никуда не собирается – Россия вышла на второе место в мире по числу инфицированных. Мясников и тут не растерялся и уже в новом амплуа, перечеркнув старые прогнозы как будто их вообще не было, выдал новое изречение – «переболеют все, а кому умирать – помрут»! Получается, что не всех надо лечить, людей надо делить «на своих и чужих», «на богатых и бедных», «на местных и приезжих» и только после этого заняться лечением выбранной категории? Если так, то мы имеем дело с прямым проявлением признаков фашизма, и это еще мягко сказано.



Но, наверно, не надо удивляться высказываниям одного чиновника тогда, когда сам президент страны Путин заявляет: «Россия — не просто страна, а отдельная цивилизация». Мы это при СССР уже проходили, когда сторонились всего мира, считали себя выше всех. В итоге пучилось, что Союз развалился и остались мы, россияне, у разбитого корыта. Видимо своё последнее изречение Мясников выдал вдохновлённый идеями Путина о «цивилизации» и «особенности» нашей страны. Поэтому не приходиться удивляться заявлению правозащитной организации «Ердам», по информации которой трудовые мигранты в России не получают соответствующую медицинскую помощь. Больницы их не принимают, скорая к ним не приезжает, и они фактически оставлены на произвол судьбы. По информации «Ердам», они ходят на работу, пользуются транспортом, общаются с местным населением, живут, в основном, кучно и, если не принять срочных мер, они могут стать распространителями инфекции с соответствующими непредсказуемыми последствиями.



Этот факт является ярким примером идеологии Путина, подхваченной Мясниковым, который состоит в разделении людей. Всё цивилизованное общество отреклось от такого разделения сотни лет назад и, если у нас есть претензия на цивилизованность, мы должны это учесть и жить по соответствующим законам, а не по законам средневекового феодализма.



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