

Назначен новый заместитель главы МИД Грузии

22.05.2020 16:27





Владимир Константиниди назначен заместителем министра иностранных дел Грузии, об этом заявил глава МИД страны Давид Залкалиани.



В.Константиниди в новой должности сменит Михеиля Нинуа, который недавно ушел в отставку.



Отметим, что до этого времени В.Константиниди был официальным представителем МИД Грузии.



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