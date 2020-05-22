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Назначен новый заместитель главы МИД Грузии
22.05.2020 16:27
Владимир Константиниди назначен заместителем министра иностранных дел Грузии, об этом заявил глава МИД страны Давид Залкалиани.
В.Константиниди в новой должности сменит Михеиля Нинуа, который недавно ушел в отставку.
Отметим, что до этого времени В.Константиниди был официальным представителем МИД Грузии.
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