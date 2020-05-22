

МИД Грузии: международные партнеры получат официальные приглашения на выборы-2020

22.05.2020 17:37

"СОВА"



Как только дата парламентских выборов в Грузии будет назначена, международные партнеры, в том числе конгрессмен Адам Кинзингер, получат приглашения. Об этом заявил министр иностранных дел страны Давид Залкалиани.



Как отметил глава внешнеполитического ведомства, выполнение соглашения от 8 марта между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией имеет для всех важное значение. Сам министр разделяет позицию Кинзингера.



«Важно, что соглашение достигнуто, правительство Грузии готово его выполнить. Эта позиция известна нашим партнерам. Сейчас всем необходимо подготовиться к выборам. Они должны пройти в соответствии с международными стандартами и принципами ОБСЕ. Как только дата будет известна, мы направим официальные приглашения не только Кинзингеру, но и другим конгрессменам, сенаторам, всем международным организациям, наблюдателям», — сообщил Залкалиани.



Стоит отметить, что в интервью грузинской службе «Голоса Америки» Адам Кинзангер еще раз подчеркнул важность полного выполнения «мартовских соглашений», достигнутых между правительством и оппозицией.



«Я не стану обсуждать, что сделано, а что нет. Демократия — это сложно, но кажется, стороны достигают реального прогресса. Мы должны закончить это и двигаться дальше. Впереди более серьезные вызовы, такие, как развитие в посткоронавирусный период и предстоящие выборы», — отметил конгрессмен.





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