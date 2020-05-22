

Грузия получит 190 миллионов евро в виде финансовой поддержки от Французского агентства развития

22.05.2020 18:09





Между Грузией и Французским агентством развития (AFD) было подписано два соглашения о выделении 190 миллионов евро в качестве финансовой поддержки.



По данным министерства финансов Грузии, эти соглашения предусматривают выделение 70 миллионов евро на финансирование программы социального обеспечения, включая борьбу с COVID-19. 120 миллионов евро будут направлены на поддержку программы реформирования энергетического сектора.



Соглашения были подписаны министром финансов Грузии Иване Мачавариани, директором Южно-Кавказского регионального отделения Французского агентства развития (AFD) Галилео Асаянжем и послом Франции в Грузии Диего Коласом.



Это финансирование является бюджетной поддержкой и будет направлено в государственный бюджет. Соглашения, подписанные с Французским агентством развития, являются частью финансовой поддержки, которую правительство Грузии получило от партнерских международных донорских организаций для дальнейшей реабилитации экономики страны.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







