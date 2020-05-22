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Цихелашвили: Где бы я ни была, везде буду защищать интересы своей родины и своего народа
22.05.2020 19:28
До 15 июня я продолжаю свою деятельность в качестве государственного министра. И сейчас ежедневно, с полной энергией защищаю и в будущем, где бы я ни была, везде буду защищать интересы своей родины, своего государства и своего народа буду защищать интересы своей родины, своего государства и своего народа везде, , - об этом заявила госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелавшили.
По ее словам, согласно принятому решению, она продолжит свою деятельность в качестве постоянного представителя Грузии в миссии ОБСЕ и существующих в Вене международных организациях, а также будет послом Грузии в Австрийской Республике.
«…Нынче я нахожусь в Одзиси и намерена провести очень активную кампанию на всем периметре разделительной полосы, чтобы помочь нашему населению разными гуманитарными пакетами и не только, особенно тогда, когда на фоне COVID-19 со стороны российского оккупационного режима не прекращается бордеризация. И сейчас ежедневно, с полной энергией защищаю и в будущем, где бы я ни была, везде буду защищать интересы своей родины, своего государства и своего народа», - отметила Цихелашвили.
Эту информацию распространяет пресс-служба государственного министра.
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