

Порошенко обвинили в контрабанде картин русских художников

22.05.2020 19:55





Пятый президент Украины Петр Порошенко стал фигурантом уголовного дела по факту контрабанды из страны 43 картин всемирно известных художников, в том числе русских, сообщает «Страна.ua».



Во врученной Порошенко повестке на допрос не говорится, кто именно и когда вывозил полотна. Обвинение по делу пока никому не предъявлено. Но журналисты отмечают, что бывший глава государства является коллекционером со стажем.



«Можно предположить, что если этой историей занимается Государственное бюро расследований (ГБР), то речь идет либо периоде работы Порошенко министром экономики времен [правления Виктора] Януковича, либо — президентом Украины», — говорится в публикации.



Среди предполагаемых имен художников, чьи картины могли быть незаконно вывезены с территории Украины — Иван Айвазовский, Илья Репин, Василий Суриков, Исаак Левитан, Александр Бенуа, Василий Верещагин.



Бывший заместитель главы администрации президента Украины, юрист Андрей Портнов заявил, что Порошенко дарил на день рождения Януковича картину Айвазовского «Константинополь на рассвете» 1851 года. Ее стоимость он оценил в 1,8 миллиона долларов США.



Согласно декларации, у Порошенко есть 69 объектов живописи, в том числе коллекция картин русских мастеров XIX-XX веков. Пятый президент отмечал, что полотна он приобрел задолго до того, как возглавил Украину. О том, что Порошенко мог вывезти часть своей коллекции за границу в 2016 году сообщили журналисты программы «Схемы». Они выяснили, что на его вилле в испанской Марбелье, кроме прочего, есть картинная галерея. В декабре 2018-го беглый депутат Александр Онищенко рассказал в эфире НТВ о том, что Порошенко свозит на эту виллу ценные предметы искусства.



Ранее 22 мая сообщалось, что Порошенко вызвали на 26 мая в ГБР для дачи показаний о вывозе с Украины полотен всемирно известных художников. Картины скрыли от таможенного контроля. Пока экс-президент проходит по делу как свидетель.



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