

Мы придаем большое значение реализации проекта Анаклия – Залкалиани

22.05.2020 20:11





Первый дипломат страны настаивает на том, что политическое соглашение от 8 Марта выполнено. Давид Залкалиани ответил на заявление американского конгрессмена Адама Кинзингера, однако ничего не сказал о Гиоргии Руруа, который до сих пор остается в тюрьме.



По поводу проекта Анаклия, правительство разделяет мнение Кинзингера о том, что он является стратегическим для страны, но не видит потенциала для продолжения работы с портовым консорциумом Aнаклия.



«В наш главный внешнеполитический стратегический документ внесено строительство порта Анаклия, как один из важнейших приоритетов. Мы придаем большое значение его реализации. Оценка Кинзингера была чрезмерно корректной и важной, ведь я разделяю все те взгляды, которые высказал конгрессмен», - говорит Залкалиани.



Что касается решения США оставить «соглашение открытого неба», по словам Залкалиани, Грузия приостановила свое обязательство по осуществлению этого договора перед Россией в 2012 году.

Напомним, что Адам Кинзингер призывает правительство Грузии как можно скорее привлечь американские инвестиции в проект порта Анаклия.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







