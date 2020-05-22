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Мы придаем большое значение реализации проекта Анаклия – Залкалиани
22.05.2020 20:11
Первый дипломат страны настаивает на том, что политическое соглашение от 8 Марта выполнено. Давид Залкалиани ответил на заявление американского конгрессмена Адама Кинзингера, однако ничего не сказал о Гиоргии Руруа, который до сих пор остается в тюрьме.
По поводу проекта Анаклия, правительство разделяет мнение Кинзингера о том, что он является стратегическим для страны, но не видит потенциала для продолжения работы с портовым консорциумом Aнаклия.
«В наш главный внешнеполитический стратегический документ внесено строительство порта Анаклия, как один из важнейших приоритетов. Мы придаем большое значение его реализации. Оценка Кинзингера была чрезмерно корректной и важной, ведь я разделяю все те взгляды, которые высказал конгрессмен», - говорит Залкалиани.
Что касается решения США оставить «соглашение открытого неба», по словам Залкалиани, Грузия приостановила свое обязательство по осуществлению этого договора перед Россией в 2012 году.
Напомним, что Адам Кинзингер призывает правительство Грузии как можно скорее привлечь американские инвестиции в проект порта Анаклия.
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