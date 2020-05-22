

«Европейская Грузия» требует восстановления движения общественного транспорта и списания штрафов

22.05.2020 20:13





«Европейская Грузия» требует восстановления движения общественного транспорта. Лидеры партии говорят, что открытие экономики и возвращение граждан к нормальной жизни не произойдет без общественного транспорта.



Гига Бокерия призывает власти снять штрафы и восстановить общественный транспорт, прежде чем это сделать их заставят оппозиционные партии.



Вчера команда Иванишвили отчетливо сказала большую чушь, то есть почему должны быть введены ограничения на автомобили. В очередной раз мы призываем власти, своевременно снять штрафы и открыть общественный транспорт с разумными ограничениями, которые необходимы для здравоохранения- говорит Гига Бокерия.



Серги Капанадзе же говорит, что снятие ограничений запоздало и они никакого эффекта не оказали на здравоохранение, кроме отрицательного. В общей сложности сумма штрафов, наложенных правительством на население, превышает 18 000 000 лари. «Европейская Грузия» призывает власти, чтобы существующие штрафы были бы списаны с населения – говорит Капанадзе.



Напомним, что с 21 марта в Грузии действует режим чрезвычайного положения. Сегодня ночью чрезвычайный режим в Грузии отменяется, но остается ряд ограничений.





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