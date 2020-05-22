

Парламент Грузии в третьем чтении утвердил законопроект об ограничениях

22.05.2020 20:53





Правительство Грузии сможет проводить ограничительные мероприятия в стране и без объявления чрезвычайного положения. Проект изменений в закон «Об общественном здоровье» парламент Грузии утвердил в третьем чтении (его поддержал 81 депутат).



Следует отметить, что эти изменения в третьем чтении были утверждены в измененном варианте. Изначально в инициированном варианте не указывалось, что карантинные мероприятия могут осуществляться лишь временно, а не бессрочно. Так, в переходное положение утвержденного в третьем чтении законопроекта было записано, что проведение ограничительных мероприятий будет возможно до 15 июля 2020 года.



Согласно законопроекту, карантинные меры определяются по-новому и подразумевают и такие мероприятия, которые связаны с ограничением перемещения, экономической деятельности, права на собственность, на собрания, на труд и других прав.



Инициаторами законопроекта являются: Дмитрий Хундадзе, Илья Накашидзе, Владимир Кахадзе, Зураб Хачидзе, Коба Накаидзе и Дмитрий Мхеидзе.





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