

НАТО призвал РФ прекратить выборочное выполнение Договора по открытому небу

22.05.2020 21:42





Представители стран-членов НАТО призвали Россию полностью соблюдать обязательства по Договору по открытому небу. Об этом говорится в заявлении Альянса по результатам заседания Североатлантического совета, сообщает "Европейская правда".



"Мы твердо привержены сохранению эффективного международного контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. Мы все согласны с тем, что все государства-участники Договора по открытому небу должны полностью выполнять свои обязательства и обязательства", - говорится в заявлении.



В НАТО отметили, что Россия уже много лет вводит ограничения на полеты, несовместимые с договором, в том числе ограничения на полеты над Калининградом и в России вблизи ее границы с Грузией.



"Продолжающееся выборочное выполнение Россией своих обязательств по Договору об открытом небе подорвало вклад этого важного договора в обеспечение безопасности и стабильности в евроатлантическом регионе. Союзники призвали Россию вернуться к полному соблюдению договора", - говорится в заявлении.





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