

Какие ограничения будут сохранены и отменены с 23 мая в Грузии

22.05.2020 22:19





Координационный совет под руководством премьер-министра Георгия Гахария принял решение отменить чрезвычайное положение с 23 мая, т.е. сегодня, в 12:00 ночи, и соответственно, отменить комендантский час, — об этом на брифинге пресс-секретарь премьер-министра Ираклий Чиковани.



Ираклий Чиковани детально рассказал о том, какие ограничения будут сняты, а также какие ограничения остануться в Грузии с 23 мая.



В частности: с 23 мая будет обязательно носить маски в закрытых общественных местах, включая торговые центры. Будет обязательно придерживаться социальной дистанции.



Муниципалитет Тетрицкаро остается карантинной зоной.



Ограничение о трех человек в автомобилях отменяется, и это ограничение будет действовать только в случае такси. Также все водители такси будут обязаны использовать маску.



«Также отменяется ограничение в связи с выходом из дома для людей, в возрасте 70 лет и старше, но так как эти люди относятся к группе высокого риска, мы обращаемся к ним с рекомендацией не выходить из дома без крайней необходимости», — заявил Ираклий Чиковани.



В то же время, по словам пресс-спикера премьер-министра, экспорт медицинской продукции в стране остается ограниченным, речь идет о продукции, которая необходима в борьбе с «COVID-19».



«Кроме того, после 23 мая по-прежнему действуют следующие ограничения: в ресторане, баре или кафе, обслуживание клиентов на месте, а также функционирование отелей на этом этапе ограничены, за исключением карантинных зон. Торговля одеждой и обувью по-прежнему ограничена, за исключением онлайн-покупок. Также ограничено функционирование т.н. моллов и рынков, кроме тех аграрных рынков, которые уже функционируют. Ограничено функционирование спортивных и культурных объектов и мероприятий такого рода. Ведение азартных и выигрышных игры можно только в электронном виде», — заявил пресс-секретарь премьер-министра, добавив, что на данном этапе ограничения на общественный транспорт пока сохранятся.



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