

Какие ограничения будут сохранены и отменены с 23 мая в Грузии

22.05.2020 22:21





Координационный совет под руководством премьер-министра Георгия Гахария принял решение отменить чрезвычайное положение с 23 мая, т.е. сегодня, в 12:00 ночи, и соответственно, отменить комендантский час, — об этом на брифинге пресс-секретарь премьер-министра Ираклий Чиковани.



Ираклий Чиковани детально рассказал о том, какие ограничения будут сняты, а также какие ограничения останутся в Грузии с 23 мая.



Муниципалитет Тетрицкаро остается карантинной зоной.



Ограничение до трех человек в автомобилях отменяется, и это ограничение будет действовать только в случае такси. Также все водители такси будут обязаны использовать маску.



«Также отменяется ограничение в связи с выходом из дома для людей, в возрасте 70 лет и старше, но так как эти люди относятся к группе высокого риска, мы обращаемся к ним с рекомендацией не выходить из дома без крайней необходимости», — заявил Ираклий Чиковани.



В то же время, по словам пресс-спикера премьер-министра, экспорт медицинской продукции в стране остается ограниченным, речь идет о продукции, которая необходима в борьбе с «COVID-19».



«Кроме того, после 23 мая по-прежнему действуют следующие ограничения: в ресторане, баре или кафе, обслуживание клиентов на месте, а также функционирование отелей на этом этапе ограничены, за исключением карантинных зон. Торговля одеждой и обувью по-прежнему ограничена, за исключением онлайн-покупок. Также ограничено функционирование т.н. моллов и рынков, кроме тех аграрных рынков, которые уже функционируют. Ограничено функционирование спортивных и культурных объектов и мероприятий такого рода. Ведение азартных и выигрышных игры можно только в электронном виде», — заявил пресс-секретарь премьер-министра, добавив, что на данном этапе ограничения на общественный транспорт пока сохранятся.



Ношение защитных масок в закрытых публичных пространствах, в том числе и в торговых объектах, все еще будет обязательным. Также будет обязательным и соблюдение социальной дистанции.



«С 23 мая ношение защитных масок в закрытых публичных пространствах, в том числе и в торговых объектах, вновь будет обязательным. Также будет обязательным и соблюдение социальной дистанции. В Болнисском муниципалитете карантин упразднен и карантинными зонами там остаются лишь село Мушевани и село Гета, где на данном этапе проходят активные эпидемиологические мероприятия. Карантинной зоной остается и Тетрицкаройский муниципалитет. Отменяется ограничение на нахождение в одном автомобиле более трех человек, и это ограничение будет действовать лишь при оказании услуг такси. Также, все водители такси будут обязаны пользоваться масками. Также упраздняется ограничение на выход из дома лиц в возрасте 70 лет и выше, однако, поскольку эти люди представляют собой группу высокого риска, мы рекомендуем им, чтобы без крайней необходимости они не выходили на улицу и оставались дома», - завил Чиковани.



Следует отметить, что сегодня парламент Грузии принял поправки к «Закону об общественном здравоохранении», которые будут регулировать все ограничения, введенные правительством, до 15 июля включительно.



Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. Для предотвращения распространения заболевания с 21 марта в Грузии было введено чрезвычайное положение. С 31 марта карантинные ограничения ужесточили, в стране установили комендантский час — выходить на улицу гражданам запрещалось с 21:00 до 6:00.



В общей сложности на территории Грузии коронавирус был подтверждено у 723 человек. Из них выздоровели 495 пациентов – это более 68% от всего числа фактов, зарегистрированных по стране. Активными в настоящее время остаются 216 случаев. 12 человек с COVID-19 скончались.



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