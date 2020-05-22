

Президент Грузии подписала изменения в закон «Об общественном здоровье» и Уголовно-процессуальный кодекс

22.05.2020 22:38





Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала изменения в закон «Об общественном здоровье» и Уголовно-процессуальный кодекс. Об этом «IPN» сообщили в пресс-службе администрации президента.



По пояснению президента, необходима отмена чрезвычайного положения, чтобы осуществились конституционные изменения и в установленные сроки были проведены справедливые и мирные выборы.



«Я, как гарант Конституции, ответственна за защиту основных прав человека, что предполагает и право на здоровье и жизнь. Для соблюдения этого права, из-за отмены чрезвычайного положения, стало необходимо сохранение определенных законом ограничений так, чтобы не нарушались другие основные права человека.



Представленным законом этот сложный баланс соблюден. Важно, что этот закон также устанавливает необходимость целесообразности и пропорциональности ограничений. Представленные мне сегодня на подпись законы для преодоления вышеупомянутых вызовов удовлетворяют обоим главным требованиям – Грузия должно продолжать демократическое развитие и сохранить достигнутые в борьбе с пандемией результаты и необходимые рычаги. Естественно, я будут следить за осуществление этих законодательных изменений на практике», - отмечает президент.



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